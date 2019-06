Niels & Wiels maken nieuwe ‘Thuis’-generiek

In september start het 25e seizoen van de populaire één-serie ‘Thuis’. Voor die speciale gelegenheid heeft de openbare omroep Niels Destadsbader en Miguel Wiels gevraagd om voor een nieuwe generiek te zorgen. Na vijf jaar ‘Je bent thuis’ is nood aan iets nieuws.

“Met Niels en Wiels hebben we twee van de beste songmakers van het moment bereid gevonden om samen te werken aan de nieuwe generieksong”, aldus een trotse ‘Thuis’-producer Hans Roggen in HLN. “We zijn heel blij met de samenwerking én het resultaat. De twee hebben een heel sterk nummer voorgesteld: het is zonnig, geeft goesting en het blijft hangen.”

“Ik kan weer iets afvinken van mijn bucketlist”, klinkt het bij Miguel Wiels. “Niels en ik waren meteen gewonnen voor deze job, en het duurde eigenlijk niet zo lang voor we inspiratie voor tekst en muziek vonden. Het is een fijn gevoel om een liedje te mogen schrijven dat iedere dag opnieuw zovele honderdduizenden huiskamers wordt binnengebracht. En nu ga ik ook elke dag zelf kijken, natuurlijk.”

“Die soap is een brok Vlaamse televisiegeschiedenis”, vult Niels aan. “Mijn opa zaliger was grote fan. Hij zou dit echt de max gevonden hebben.” Niels en Miguel gaan de nieuwe ‘Thuis’-song wel niet zelf inzingen. Wie dat wel gaat doen, wordt binnenkort beslist. De nieuwe generiek is te horen vanaf 2 september.