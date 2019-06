Klimaatactiviste Kyra Gantois: “Heb even getwijfeld om op Vlaams Belang te stemmen”

De rechterhand van Anuna De Wever, Kyra Gantois, heeft toegegeven dat ze er heel even aan gedacht heeft om op Vlaams Belang te stemmen. “Ze hebben goede standpunten, maar er zijn er meer waar ik de kriebels van krijg”, klinkt het.

Dankzij Youth for Climate zijn de afgelopen maanden tienduizenden mensen de straat op gegaan voor het klimaat. Kopstukken van dienst zijn Anuna De Wever (17) en Kyra Gantois (20). Hoewel iedereen ervan uitgaat dat de twee een voorkeur hebben voor Groen, is Gantois bij de verkiezingen niet voluit voor de partij van Kristof Calvo gegaan. “We hebben altijd gezegd dat we apolitiek zijn en dat zijn we ook. Het klimaat is belangrijk, maar in het stemhokje moet je met meer rekening houden dan het klimaat alleen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb niet drie keer voor Groen gestemd. Velen zullen dat niet begrijpen na al onze betogingen, maar er zijn meer partijen dan Groen alleen die het klimaat hoog in het vaandel dragen.”

Te weinig focus op migratie







“Misschien nog choquerender: aanvankelijk wilde ik zelfs níet gaan stemmen. Omdat ik het even niet meer wist. Groen wil zich inzetten voor het klimaat, maar wat met de rest? Na de moord op Julie Van Espen liep ik mee in die stille mars. Daar besefte ik dat er nog veel werk aan de winkel is, op vlak van vrouwenonrecht, bijvoorbeeld. Onze maatschappij heeft nog veel verbeterpunten. Dat miste ik bij Groen. Zij hebben, naar mijn mening, te fel ingezet op klimaat alleen, in plaats van ook duidelijkere standpunten in te nemen over bijvoorbeeld migratie, want dat leeft ook”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Overtuigende Tom Van Grieken

De studente media & entertainment-business kreeg de volle lading van Anuna De Wever toen ze zei dat ze niet volledig op Groen gestemd had. “Ja, dat heeft tot pittige discussies geleid. Toen ik haar zei dat ik op Europees vlak de groenen en Open Vld de sterksten vond, maar het op federaal en Vlaams vlak nog niet wist, tierde ze: ‘Als jij niet op Groen stemt, dan is al ons werk voor niets geweest!’ Maar kijk, nu ook, toch? Voor wie ik dan wel gestemd heb, hou ik voor mij. Ik heb de voorbije weken geleerd dat je héél giftige commentaren kan krijgen zodra je je politieke voorkeur kenbaar maakt. Laten we het erop houden dat het niet rechts is. Al moet ik toegeven dat ik één milliseconde mee was met het verhaal van Van Grieken. De avond voor de verkiezingen zag ik een debat met hem, en hij kan het zó goed uitleggen… Het leek echt alsof hij gelijk had. En pas op: ze hebben goede standpunten. Maar er zijn er meer waar ik de kriebels van krijg”, klinkt het.

Minder hechte band met Anuna De Wever

Gantois had tot september vorig jaar een relatie met Anuna De Wever. Intussen raakte bekend dat De Wever samen is met een Waalse fotografe, Julie. Daardoor is hun band minder sterk dan voordien. “Anuna en ik hebben een relatie gehad, ja. Maar die was al in september vorig jaar voorbij. In het begin waren wij twee handen op één buik en dat is nu iets minder het geval, da’s waar. Maar ik denk dat elke vriendschap wel zulke momenten kent. Wij hebben onder een enorme druk gestaan, dan werk je een en ander al eens op elkaar uit, of heb je nood aan wat afstand. Dus ja, onze intense band is geminderd, maar we zien elkaar nog. Ik schmink Anuna nog wanneer ze erom vraagt en als er iets is, kunnen we nog altijd bij elkaar terecht”, besluit ze.