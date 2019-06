Jitske Van de Veire: “Papa betrapte me op heterdaad met een meisje”

View this post on Instagram

International day of lesbian visibility Gisteren mochten we bij @vangilsengasten vertellen waarom zo’n dag nog nodig is. Zolang we uit die “kast” moeten komen is dat nodig. Zolang we geseksualiseerd worden door porno is dat nodig Zolang de uitspraak: twee vrouwen samen zijn geil, maar twee mannen moet ik niet van weten, is dat nodig Zolang we zelf moeten aankondigen dat het toch iemand van hetzelfde geslacht zal zijn, is dat nodig. Zolang we bang moeten zijn om elkaar een kus te geven in het openbaar, is dat nodig. En nog zoveel meer redenen. Daarom. Voor de liefde Voor ons Voor de zichtbaarheid Om ooit die kast weg te halen. Ps: Merci voor alle fijne reacties op de uitzending gisteren! 📷 @louiskerckhof #internationaldayoflesbianvisibility