Er ligt nu ook ijs van ‘Stranger Things’ in de winkel

Het is nog exact een maand wachten tot het derde seizoen van ‘Stranger Things’ op Netflix verschijnt, maar je kan nu al niet meer aan de hype rond de reeks ontsnappen. Ook heel wat bedrijven springen mee op de kar en brengen speciale producten in ‘Stranger Things’-thema uit. Bij ijscrèmefabrikant Baskin Robbins heeft dat bijvoorbeeld geleid tot vier nieuwe desserts.

Een monster van een ijsje







Eén daarvan is de Byers’ House of Lights Polar Pizza Ice Cream Treat, een dessertpizza die perfect zou passen op het einde van een kerstdiner. De M&M’ers die erop liggen doen denken aan de lichtjes van kerstboom. Er is ook een Demogorgon-ijsje dat lijkt op één van de monsters uit de show. Bij de gewone potten ijs vind je tijdelijk ook de Eleven’s Heaven Ice Cream, die smaakt als een wafel en een chocolade bovenlaag heeft, en de Upside Down Pralines met chocolade en pecannoten.