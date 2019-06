Eindelijk! Beyoncé is voor het eerste te horen in ‘The Lion King’

Disney heeft opnieuw een trailer gelost voor de live action-prent ‘The Lion King’. De videoclip geeft voor het eerst een voorsmaakje van hoe Beyoncé zal klinken als leeuwin Nala. Ook het jolige duo Timon en Pumba staat in de kijker.

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar in de nieuwe trailer van ‘The Lion King’ kan je eindelijk de stem van popicoon Beyoncé horen. “Simba, je moet je rol als koning opeisen”, zegt de zangeres in de videoclip. In de film vertolkt Queen B de rol van leeuwin Nala, Simba’s jeugdvriendin en partner. Daarnaast zijn ook de stemmen van Billy Eichner en Seth Rogen te horen. De twee acteurs brengen het leutige duo van stokstaartje Timon en knobbelzwijn Pumba tot leven. Op een voorproefje van Donald Glover als Simba en John Oliver als Zazu, is het nog even wachten.

Blue Ivy







De publiciteitsmolen van Disney draait op volle toeren. Zo schitterden Queen B en haar dochtertje Blue Ivy Carter afgelopen zaterdag op het Wearable Art Gala dat georganiseerd werd door Beyoncé’s moeder Tina Lawson. Het benefietevenement vond inspiratie bij de live action-film en had als thema ‘A journey to the Pride Lands’. Moeder en dochter lieten hun innerlijke leeuwinnen de vrije loop en kozen voor toepasselijke outfits. Blue Ivy droeg een schattige, gele jurk met Afrikaanse invloeden. Beyoncé maakte op haar beurt indruk met een gouden broekpak van de Libanese ontwerper Georges Hobeika. Op haar borst prijkte een fraaie afbeelding van een leeuwin die versierd werd met een dos manen. Wie staat te trappelen om de film te zien, hoeft gelukkig niet lang meer te wachten. Vanaf 17 juli is de film te zien in de Belgische zalen.