Britse student verwelkomt Trump met penistekening

De Amerikaanse president Donald Trump is vandaag in het Verenigd Koninkrijk voor een driedaags staatsbezoek. Juist voor zijn landing op de luchthaven Stansted kreeg het staatshoofd een bijzondere boodschap te zien: een Britse student kunstwetenschappen heeft in zijn tuin, vlak onder de landingsbaan, een enorme penis in het gras gemaaid.

Naast de gigantische penis maaide de 18-jarige Ollie Nancarrow ook een boodschap voor het klimaat en een tekening van een ijsbeer in het gras. “Hey Trump, de klimaatopwarming is echt”, staat er te lezen.

Sensibilisering







Nancarrow hoopt dat hij met deze boodschap niet enkel Trump maar ook andere mensen kan sensibiliseren voor de gevaren van de klimaatverandering. “Dit is niet per se een anti-Trump-boodschap. Ik wil mensen doen inzien dat klimaatverandering echt is en dat als we niets doen, we genaaid zijn”, aldus de student aan Metro.co.uk.

Voor het maken van dit kunstwerk heeft de 18-jarige student tijdelijk zijn blokperiode opgeschort. Maar volgens hem was het de moeite waard. “Ondanks het harde werk heb ik mijn examens zonder al te veel problemen kunnen afleggen”, klinkt het.

Bijval

De actie van de student kreeg onverwacht ook veel bijval op zijn school. “Al mijn leerkrachten hebben mijn hand geschud en me gefeliciteerd. En mijn smartphone blijft maar trillen, want mijn vrienden sturen alle nieuwsartikels over deze actie door.

Het is niet duidelijk of Trump de tekening heeft gezien bij zijn landing in Stansted. Maar volgens Ollie Nancarrow is dat niet erg. “Als hij de tekening niet heeft gezien tijdens zijn vlucht, zal hij ‘m vast wel op sociale media hebben zien voorbijkomen.”