BIZAR. Man valt met bromfiets… en krijgt erectie die negen dagen duurt

In Groot-Brittannië is een man gewond geraakt aan zijn genitaliën toen hij van zijn bromfiets viel. Het gevolg? De man had een erectie die maar liefst negen dagen aanhield.

Het duurde niet minder dan 12 maanden vooraleer de penis van een 35-jarige man opnieuw normaal functioneerde. De Brit was ten val gekomen met zijn bromfiets waardoor hij met een negen dagen durende erectie opgescheept zat. De man liep een week lang met zijn opgericht lid rond vooraleer hij besloot om toch maar eens langs te gaan bij de dokter. Naar eigen zeggen ervaarde de man geen pijn, maar voelde het enkel “ietwat ongemakkelijk” aan.

Erectie van de vierde graad







Na het onderzoek van de artsen bleek dat de man rondliep met een erectie van de vierde graad, wat volgens medische termen het hoogste niveau is. Het ziekenhuis publiceerde het onderzoek van de man in het medische tijdschrift Case Reports in Urology. Daarin staat te lezen dat de Brit leed aan een gekneusd perineum, dat is het gebied tussen het staartbeen, de twee zitbeenderen en de schaambeenvoeg. De kneuzing zorgde ervoor dat het bloed ononderbroken naar de penis stroomde. Het bloed zat vervolgens gevangen, wat kan leiden tot erectiestoornissen als de vloeistof niet tijdig wordt gedraineerd. Gelukkig was dat bij de man in kwestie niet het geval.