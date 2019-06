Zoom-in: Partena Ziekenfonds

«Elk klantencontact is anders, dat maakt de job boeiend»

Laurent Bertrand en Zahra Bidar werken allebei voor Partena Ziekenfonds. Ondanks dat ze elkaar niet veel zien, vinden ze samen altijd een oplossing voor de klant.

Laurent Bertrand

Klantenadviseur, 32







Wat vind je leuk aan je job?

«Ik werk als klantenadviseur in een kantoor in Wezembeek-Oppem en ben voor veel klanten het eerste aanspreekpunt van Partena Ziekenfonds. Dat maakt de job erg boeiend, want elk contact is anders. Het ene moment geef je raad over hun persoonlijk ziekenfondsdossier, het andere informeer je over een verzekering. Het vertrouwen van de klant is erg belangrijk. We moeten dan ook zeer oplossingsgericht werken. Daarvoor kunnen we een beroep doen op onze collega klantenbeheerders die gespecialiseerd zijn in een bepaald domein van het ziekenfonds.»

Wat vind je van Partena als werkgever?

«Ik zou niet meer willen veranderen van werkgever. Ik werk nu al tien jaar voor Partena en ik zou het zeker zien zitten om te blijven tot aan mijn pensioen. Je krijgt veel kansen om te leren en de mogelijkheid bestaat om binnen het bedrijf te evolueren en je te specialiseren. En als je graag in contact staat met klanten, is dit de perfecte job.»

Zahra Bidar

Klantenbeheerder Polis- en bijdragenbeheer, 34

Wat vind je leuk aan je job?

«De variatie en het zoeken naar een oplossing op maat van de klant maken mijn job heel boeiend. Ik werk nauw samen met mijn collega klantenadviseurs. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de klant, maar voor ingewikkelde problemen over de ‘verzekerbaarheid’ roepen ze mijn hulp in of heb ik rechtstreeks contact met de klant. Wat ik precies doe? Iedereen is het gewend om een briefje bij het ziekenfonds af te geven en geld terug te krijgen. Maar als je bijvoorbeeld als zelfstandige je sociale lasten niet betaald hebt, dan kom je in de problemen. Dan ga ik, samen met mijn collega’s op de dienst, op zoek naar de beste oplossing voor deze klanten zodat ze onder meer bij een dringende ingreep in het ziekenhuis toch de volledige factuur niet zelf moeten betalen. Daarvoor moet je de wetgeving heel goed kennen en het dossier van je klant doorgronden.»

Wat vind je van Partena als werkgever?

«Partena biedt zoveel kansen, dat had ik nog nergens anders gezien. Ik ben in 2010 bij het bedrijf begonnen met een minimale kennis van de ziekenfondswereld. Intussen heb ik een enorme bagage. Ik haal veel voldoening uit mijn job door de fijne samenwerking met de collega’s en het helpen van klanten. Dat maakt dat ik na negen jaar nog altijd gemotiveerd ben en met plezier aan mijn werkdag begin.»