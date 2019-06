I love my job: Gaëlle werkt voor Securex

«Securex investeert in ons en geeft onze ontwikkeling

een boost»

Wie? Gaëlle Houyoux

Leeftijd? 27

Functie? Corporate Communications Specialist

Bedrijf? Securex

Wat houdt je job in?

«Ik zorg voor alles wat te maken heeft met de reputatie en het imago van Securex, zowel intern als extern. Voor interne communicatie werken we via de verschillende diensten en afdelingen van Securex. We proberen ook de internationale dimensie van de groep en de bedrijfscultuur te stimuleren. Extern zorgen we voor een goede communicatie via de verschillende kanalen en op sociale media, met de hulp van onze Social Media Specialist.»

«Ik vind de diversiteit van mijn taken, projecten en verantwoordelijkheden leuk. Ik kan een project echt van A tot Z afwerken. Ik hou ook van de werksfeer. Er zijn veel pas aangeworven jonge mensen en heel gemotiveerde collega’s. We werken allemaal samen aan verschillende projecten, echt heel leuk. Securex is een bedrijf dat in ons investeert en ons stimuleert om ons te ontwikkelen.»

Wat zijn de troeven van het bedrijf?

«Een van onze waarden bij Securex is ‘strong together’. Samen sterk. Drie jaar geleden lanceerden we een ambassadeursprogramma binnen het bedrijf. Vandaag investeren 300 gemotiveerde collega’s hun energie in verschillende projecten rond het leven van het bedrijf. Elke dag tonen deze ambassadeurs hun engagement, dat is echt geweldig om te zien.»