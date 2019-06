Trump verliest opnieuw topadviseur

De voorzitter van de raad van economische adviseurs van het Witte Huis stapt binnenkort op. De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter laten weten dat Kevin Hassett spoedig vertrekt, maar zei niets over de reden van het vertrek. “Zijn zeer getalenteerde vervanger zal aangesteld worden zodra ik terugkeer naar de Verenigde Staten”, tweette Trump, die Hassett nog omschreef als een “echte vriend”. Het vertrek komt er nu de handelsspanningen met China en Mexico toenemen. Hassett staat bekend als een verdediger van de traditionele economische standpunten over handel. Zelf gaf Hassett in een interview gisteravond aan dat zijn plannen om op te stappen niets te maken hadden met het handelsbeleid of andere gevoelige dossiers.

Hassett zat sinds september 2017 de raad van economisch adviseurs voor. Twee jaar is volgens Hassett de gangbare termijn voor de voorzitter van de raad. “Het garandeert dat je iemand krijgt met een nieuwe blik op de zaken”, aldus nog Hassett, die nog liet weten het te betreuren om te vertrekken.







In 2012 was Hassett nog adviseur van Mitt Romney toen die het tegen tegen Barack Obama opnam in de race om het presidentschap.

Het is lang niet de eerste topadviseur die Trump verliest. Dit jaar kondigden ook al nummer twee van het ministerie van Justitie, Rod Rosenstein, minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen en Pentagon-stafchef Kevin Sweeney hun vertrek aan.

Trump wordt vandaag in Groot-Brittannië verwacht voor een staatsbezoek dat tot woensdag duurt.

Bron: Belga