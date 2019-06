Thomas Meunier stelt Play It Art-kunstproject voor in Anderlecht

Vandaag werd in het Constant Vanden Stockstadion van RSC Anderlecht het Play It Art-project van Rode Duivel Thomas Meunier en zijn zaakwaarnemer Jacques Lichtenstein voorgesteld. Met het project verbinden ze hun twee passies: kunst en voetbal. In de tentoonstelling ‘When Art meets Football’ worden er een zestigtal hedendaagse werken van een groep internationale kunstenaars met daarin onder meer Cécile Plaisance, Stephane Cipre, Emmanuelle Rybojad, Benjamin Spark, Oli-B, Gordo Pelota, GR170 en Arnaud Kool aan het publiek getoond. Nadien worden de werken te koop aangeboden, de opbrengst ervan gaat naar de vereniging Sport2be, dat zich inzet voor sociale en professionele integratie van kansarme jongeren.

In de collectie zitten er heel wat opvallende werken. Zo is er een tafelvoetbalspel dat geïnspireerd werd door de finale van het WK 2010 in Zuid-Afrika tussen Spanje en Nederland. Andrés Iniesta bezorgde Spanje toen in de verlengingen de eerste wereldtitel in de geschiedenis.







In een ander werk, van het Brusselse collectief Louves, speelt Meunier zelf een hoofdrol. In een drieluik wordt immers met een zwarte lijn de counteraanval van de Rode Duivels diep in de toegevoegde tijd van de achtste finales tegen Japan op het WK in Rusland uitgebeeld. Nacer Chadli zette toen de 3-2 eindstand op het scorebord, op aangeven van Meunier. “Ik wist het niet op voorhand”, bekende de Rode Duivel. “Het werk is ook nog maar net gemaakt. Jacques vertelde me deze ochtend dat hij een kleine verrassing voor me had: ze zijn er dus in geslaagd om de actie van het laatste doelpunt tegen Japan op een originele manier in een kunstwerk om te zetten. Die artiesten slagen er echt in om voetbal in hun kunst te betrekken en dat is gewoon indrukwekkend. Zo is er een werk over Lionel Messi en Cristiano Ronaldo (met Cristiano in het shirt van Barcelona en Messi in de kleuren van Real, red). Wat mij betreft zijn beide spelers ook artiesten. Als ik naar Messi zijn bewegingen op het veld kijk, is dat ook kunst voor mij. Artiest zijn, is emotie creëren en daar slagen heel wat voetballers toch wel in.”

