Lokeren trekt naar het BAS

Lokeren gaat bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in beroep tegen de beslissingen van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB in het dossier matchfxing. Zaterdag werd Waasland-Beveren vrijgesproken van (poging tot) matchfxing. Lokeren werd afgelopen seizoen zestiende en laatste in de Jupiler Pro League, maar zou bij een veroordeling van Waasland-Beveren toch in 1A kunnen blijven.

“Onze advocaat (Walter Van Steenbrugge) heeft de voorbije dagen uitvoerig het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal kunnen bestuderen. Op zijn aanraden zal dinsdag de beroepsprocedure voor het BAS worden opgestart”, deelde Lokeren mee. “De club volgt meester Van Steenbrugge in zijn overtuiging dat er voldoende juridische gronden zijn om deze stap te zetten.”







bron: Belga