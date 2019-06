Lichaam in Donau gevonden 100 kilometer stroomafwaarts van Boedapest

Vijf dagen nadat in de Hongaarse hoofdstad Boedapest een boot is gezonken met aan boord 35 mensen is een lichaam uit de Donau gevist in Harta, een dorp 100 kilometer stroomafwaarts. Dat meldt de politie. De boot zonk woensdagnacht met 35 mensen aan boord: dertig Koreaanse toeristen, drie gidsen en twee Hongaarse bemanningsleden. Zeven mensen overleefden de ramp, en er werden zeven lichamen gevonden. Verder konden nog geen overlevenden of lichamen gevonden worden van de 21 vermisten. Volgens lokale experts zitten de meeste lichamen vermoedelijk vast in de boot maar het water is modderig, en de stroming is te sterk om veilig te duiken of om het wrak naar de oppervlakte te brengen.

Door de zware regenval staat de rivier in Boedapest op dit moment 1,5 meter hoger dan gewoonlijk, wat het moeilijk maakt om het wrak te bereiken op de bodem.







Het geborgen lichaam wacht nog op identificatie.

De Hongaarse bemanningsleden onder wie de kapitein van de Hableany-boot zijn onder de vermisten. De kapitein van de Vikings Sigyn, een veel groter riviercruiseschip dat betrokken was bij het ongeval, is aangehouden. Er loop een onderzoek naar de 64-jarige Oekraïner voor “criminele nalatigheid op een openbare waterweg”.

