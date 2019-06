Jean-Pierre Bemba zegt eind juni terug te keren naar Congo

De Congolese oppositiepoliticus, zakenman en oud-rebellenleider Jean-Pierre Bemba wil op 23 juni terugkeren naar Congo. Dat heeft hij vandaag aangekondigd, zonder echter duidelijk te maken welke rol hij wil spelen binnen de Congolese politiek. Bemba steunde in aanloop naar de presidentsverkiezingen Martin Fayulu. Ondanks Fayulu’s overwinning bij de verkiezingen werd Félix Tshisekedi uitgeroepen tot winnaar. “Het is met vreugde en enthousiasme dat ik u mijn terugkeer naar Kinshasa aankondig, op zondag 23 juni om 10 uur”, tweette Bemba. “Ik kijk ernaar uit jullie terug te zien opdat wij samen de eenheid kunnen versterken voor een welvarend Congo.”

Na zijn vrijspraak door het Internationaal Strafhof, midden vorig jaar, keerde hij in de zomer van 2018 na elf jaar al eens terug naar Kinshasa om zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in te dienen. Die kandidatuur werd geweigerd, waarop hij terugkeerde naar België.







Begin deze eeuw leidde Bemba een rebellie in zijn Evenaarsprovincie, en raakte hij ook verwikkeld in de oorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In de overgangsregering van Kabila was hij vicepresident, en hij nam het tegen Kabila op in 2006, via de stembus, en in 2007 met de wapens.

Enkele weken geleden al keerde met Moïse Katumbi een andere oppositieleider terug naar Congo.

