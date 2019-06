Informateurs hebben cdH ontvangen

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben cdH-voorzitter Maxime Prévot ontvangen, zo is vernomen. Reynders en Vande Lanotte vervullen hun rol in de grootste discretie. Een eerste rapport aan het staatshoofd wordt donderdag verwacht. Reynders en Vande Lanotte zijn vorige donderdag door koning Filip belast met een informatieopdracht “om de uitdagingen waar ons land voor staat te identificeren en om de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden tot de vorming van een federale regering na te gaan”. Beide politici is ook gevraagd om contacten te onderhouden met de verantwoordelijken voor de onderhandelingen in de gewesten en gemeenschappen.

Op het niveau van de deelstaten zijn ook gespreksrondes aan de gang met het oog op de vorming van nieuwe meerderheden. Zo is Prévot vanmorgen ontvangen door de socialistische boegbeelden Elio Di Rupo en Paul Magnette om te praten over nieuwe regeringen voor het Waalse gewest en de Franse gemeenschap.







bron: Belga