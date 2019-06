Digital Days bij Infrabel op 3 en 4 juni

Vandaag en morgen organiseert spoorwegnetbeheerder Infrabel de “Digital Days”. Tijdens die dagen kunnen meer dan 1.000 werknemers de digitalisering bij het spoor ontdekken. Begin 2014 startte Infrabel met de digitalisering van het hele Belgische spoorwegnet dankzij het project Smart Railway. “We maakten onze spoorinfrastructuur (wissels, seinen en overwegen) slimmer door overal sensoren te plaatsen. Daarnaast worden speciale inspectietreinen ingezet die zijn uitgerust met sensoren en meetapparatuur om de onderhoudsnoden van spoorstaven en bovenleidingen te identificeren”, zegt de spoorwegnetbeheerder.

Die meettreinen en sensoren verzamelen alle gegevens in een centrale databank. De info wordt doorgestuurd naar de tablets van de technische ploegen op het terrein. Dat helpt bij hun onderhoudstaken en zij kunnen de gegevens ook aanvullen zodat er één grote database bestaat met alle relevante info over de meest recente toestand van alle spoorassets. Op basis hiervan kunnen we voorspellen wanneer de spoorinfrastructuur toe is aan onderhoud en vernieuwing, zegt Infrabel.







“Smart Railway is een van de grootste digitaliseringsprojecten in België. Infrabel ontving hiervoor al enkele internationale awards en behoort in dit domein tot de Europese koplopers.”

Tijdens de Digital Days kunnen de werknemers van Infrabel ook kennis maken met andere digitale toepassingen zoals het ‘magazijn van de toekomst’, waar magazijniers hun opdrachten krijgen via een virtuele realiteitsbril. Er zijn op de Digital Days 20 expostanden en live demonstraties rond het gebruik van drones en voorspellend onderhoud op basis van artificiële intelligentie.

In het kader van de digitale transformatie en het streven naar volledige transparantie heeft Infrabel onlangs ook een nieuwe website rond Open Data (http://opendata.infrabel.be) gelanceerd. Momenteel zijn de 60 beschikbare gegevens over het spoorwegnet (o.a. sporen, overwegen, rijpaden, energieverbruik, stiptheid) een eerste stap in de ontwikkeling van Open Data binnen Infrabel. De komende maanden zullen nog nieuwe en aanvullende data worden gepubliceerd.

