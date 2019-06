CM deelt treintickets uit aan bewegende passagiers

De Christelijke Mutualiteit CM deelt in vier treinstations gratis treintickets uit aan passagiers die aan lichaamsbeweging doen, een actie om de Vlaming aan te moedigen om meer te bewegen. “We zien dat 43 procent van de Vlaming goed beweegt, zowat dertig minuten per dag”, Elke Ghyllebert van CM. “Maar de CM wil iedereen goed beweegt.” Het gezondheidsfonds van CM plaatst daarom een ‘Beweeg-O-Mat’ voor de ingang van enkele treinstations. Voorbijgangers krijgen een beweegopdracht, zoals een trapje op en af gaan of het heffen van twee winkelmandjes. “Bewegen hoeft niet per se hardlopen of wielrennen te zijn”, klinkt het. “De trap nemen, stofzuigen of met de kinderen spelen draagt ook bij tot de dagelijkse portie beweging.”

CM wil met de actie Vlamingen bewust maken van het belang van beweging. Een studie van het Vlaams Instituut Gezond Leven toonde aan dat Vlaamse volwassenen gemiddeld 8,3 uur per dag zitten. Bedienden en kaderleden brengen zeventig procent van hun werktijd door op hun kantoorstoel en onderbreken de werkdag slechts vier keer om de benen te strekken.







Alledaagse klusjes kunnen helpen om tot het minimum van dertig minuten beweging te komen. Wie de opdracht tot een goed einde brengt, krijgt een NMBS-reischeque van 10 euro. De Beweeg-O-Mat staat deze middag in het station van Leuven. Morgen zet de CM hem in Antwerpen-Berchem en Hasselt.

