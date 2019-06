Britse oppositieleider Corbyn zal betogers tegen Trump toespreken

Jeremmy Corbyn, de leider van de grootste Britse oppositiepartij die Labour is, zal morgen/dinsdag de mensen toespreken die op straat komen om tegen het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump te protesteren. Dit hebben Britse media maandag overeenstemmend bericht. Reeds maandag was er in de loop van de dag in de Britse hoofdstad protest tegen de komst van het Amerikaanse staatshoofd, zij het op een laag pitje. Enkele honderden mensen hadden bijvoorbeeld verzamelen geblazen voor het koninklijk paleis Buckingham Palace.

Naar verwachting zullen morgen/dinsdag, wanneer Trump de Conservatieve premier Theresa May zal spreken, duizenden mensen betogen.

Labourvoorman Jeremy Corbyn zal de demonstranten toespreken. Hij zei maandag, geciteerd door Sky News, dat het protest een “kans is om solidariteit te betuigen met degene die hij (Trump) heeft aangevallen in de VS, in de wereld en in ons eigen land”.

Corbyn stuurt ook zijn kat naar het staatsbanket in Buckingham Palace.

Hij beschuldigde Trump van “totaal onaanvaardbare inmenging in de democratie van ons land” nadat hij voor zijn aankomst de vroegere burgemeester van Londen Boris Johnson zijn steun had toegezegd en vooraanstaand Brexiteer Nigel Farage lof had toegezwaaid.

