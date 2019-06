Brand in Bavikhove te wijten aan gebrekkige elektrische installatie

De oorzaak van de brand in Bavikhove die op Hemelvaartsdag uitbrak in een diepvriesgroentebedrijf, is accidenteel. Er is geen sprake van kwaad opzet. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De brand is te wijten aan een gebrekkige elektrische installatie. Bij het bedrijf Mipa Frost brak afgelopen donderdag een zware brand uit. De zwarte rookpluim was tot ver in de omgeving te zien. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en zowat 150 buurtbewoners werden geëvacueerd. Aanvankelijk was het niet duidelijk hoe de brand was kunnen ontstaan. Vandaag maakte het parket van Kortrijk bekend dat een gebrekkige elektrische installatie aan de basis van de brand lag. Er was dus geen sprake van kwaad opzet.

bron: Belga