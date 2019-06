Amerikaanse president Trump krijgt koninklijk welkom in Londen

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn echtgenote Melania zijn in Londen aangekomen voor een driedaags staatsbezoek. Het is het eerste officiële bezoek van Trump aan Groot-Brittannië. De president startte zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië met beledigingen aan het adres van de Londense burgemeester Sadiq Khan en ging daarna lunchen met de Queen. Air Force One werd op de Londense luchthaven Stansted opgewacht door de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, en Amerikaans ambassadeur Woody Johnson. Later op de dag ging het met de helikopter richting Buckingham Palace, waar Trump in de tuin landde en werd verwelkomd door prins Charles en diens vrouw Camilla. Daarna stond een lunch met Queen Elizabeth op het programma.

Deze namiddag leggen Trump en zijn vrouw, samen met prins Andrew, een krans neer aan het graf van de onbekende soldaat in Westminster Abbey. Maandagavond is er een officieel staatsbanket in Buckingham Palace. Ook dochter Ivanka Trump en echtgenoot Jared Kushner waren aanwezig in Buckingham Palace.







De Amerikaanse president zorgde nog voor zijn aankomst al voor controverse Groot-Brittannië gestart met beledigingen aan het adres van de Londense burgemeester Sadiq Khan. In een tweet, verstuurd tijdens de landing vanmorgen op de Londense luchthaven Stansted, omschreef hij Khan onder meer als een “ontzettende loser”. Trump meent verder nog dat Khan een verschrikkelijke burgemeester is, die de “bezoekende president van de Verenigde Staten, veruit de belangrijkste bondgenoot van het Verenigd Koninkrijk, belachelijk gemeen heeft behandeld”.

Khan is de eerste moslim die burgemeester is van London, en liet al verschillende keren blijken het beleid en het gedrag van Trump te veroordelen. Gisteren had hij het discours van Trump vergeleken met de fascisten van de 20e eeuw. Hij zal het staatsbanket ter ere van Trump, maandagavond in Buckingham Palace, niet bijwonen.

