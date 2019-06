Zo weinig stappen moet je per dag zetten om gezond te blijven

Zit je de hele dag achter je bureau, dan is er niets beter dan ’s ochtends of ’s avonds even de benen strekken. Er werd lang gedacht dat je minstens 10.000 stappen per dag moest halen, maar dat is al lang achterhaald. Volgens een nieuwe studie zouden 4.400 stappen al genoeg zijn om je gezond te houden.

Het lijkt nogal een uitdaging om per dag een vast aantal stappen te doen. Zelfs al ga je te voet boodschappen doen of neem je de lift, dan nog doen al die uren bureauwerk je vaak de nek om. 10.000 stappen lijken dan ook een onmogelijke uitdaging, hoewel zelfs dat mits wat inspanning wel moet lukken. Maar 4.400 is al een veel toegankelijker aantal.

4.400 per dag







Volgens een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Internal Medicine kan je je gezondheid op peil houden met 4.400 stappen per dag. Om tot die conclusie te komen, hielden ze het stappenaantal van 17.000 vrouwen van gemiddeld 72 jaar gedurende 4 jaar bij. Ze kwamen erachter dat het sterftecijfer bij zij die 4.400 stappen per dag zetten, 41% lager lag dan dat van zij die aan 2.700 stappen per dag kwamen. Natuurlijk is het nog beter om actiever te zijn: tot 7.500 stappen namen de voordelen toe, daarna was er geen verandering meer te merken. Let op, het gaat hier wel om richtlijnen die van toepassing zijn op volwassenen, voor kinderen gelden andere regels.

75% van de dag zittend of liggend

Volgens een eerder onderzoek van de KU Leuven zouden Vlamingen 75% van de dag zittend of liggend doorbrengen. In bed, in de zetel, aan tafel, in de auto… er zijn talloze situaties waarbij we niet kunnen – of willen – rechtstaan. Maar net daarom is het zo belangrijk om af en toe bewust tijd te maken voor beweging. Dertig minuten per dag matig bewegen (denk daarbij aan wandelen of fietsen) is al genoeg volgens de KU Leuven. Daaraan voeg je drie keer per week best nog 20 minuutjes intensieve beweging toe om helemaal gezond te blijven, zeker als je voor je job al heel de dag achter een bureau moet zitten.