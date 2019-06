VIDEO. Zanger Judas Priest trapt smartphone van filmende fan weg

De 67-jarige frontman van de Amerikaanse metalband Judas Priest heeft de telefoon van een filmende fan weggeschopt. Op de beelden van het incident, die werden gefilmd door een andere fan, zie je hoe de telefoon hoog door de lucht vliegt.

Zanger Alex Halford was het nummer ‘Judas Rising’ aan het zingen toen er verschillende toeschouwers op de eerste rij hun mobieltje bovenhaalden om te filmen. Maar daar kon hij niet mee lachen. Halford schopte een van de smartphones meters de lucht in.

Volgens ooggetuigen filmde de persoon in kwestie al een hele tijd met zijn flits aan, waardoor die in de 67-jarige frontman zijn ogen scheen. De beelden gingen al snel viraal, waarna Halford een verklaring aflegde op Twitter. “Het is een feit dat we houden van onze fans. Je kan ons zoveel filmen als je wil en onze show bekijken op je telefoon in plaats van in het echt. Maar als je fysiek het optreden van de Metal God hindert, weet je wat er gebeurt.”

The facts are we love our fans and you can film us all you like and watch our show on your phone rather than in the flesh – however if you physically interfere with the Metal God’s performance you now know what will happen……..

Photo credit: Ralph Notaro pic.twitter.com/V8BGcb3eOK

— Judas Priest (@judaspriest) 31 mai 2019