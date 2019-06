VIDEO. Gruwelijk! Aap eet jonge eendjes op in Nederlandse dierentuin

Huiveringwekkend tafereel onlangs in DierenPark Amersfoort, waar een baviaan enkele jonge eendjes uit het water oppikte om ze vervolgens op te peuzelen voor de ogen van de bezoekers.

In de dierentuin gaat het er meestal niet zo hard aan toe als in de wilde natuur. Afgelopen vrijdag was dat even anders, toen een mantelbaviaan een eend en haar kleintjes spotte.

Gechoqueerde bezoekers







Op de beelden is te zien hoe hij op de eendjes af stormt en na enkele vergeefse verdedigingspogingen van moeder eend, grijpt hij de jonge eendjes bij zich en speelt hij ze naar binnen.

De verontwaardiging van de gechoqueerde bezoekers is duidelijk te horen. “Niet heel smakelijk, maar daar dacht de aap duidelijk anders over”, vertelt ooggetuige Dennis Tesselaar aan Looopings.