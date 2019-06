VIDEO. Famke Louise lanceert choquerende videoclip met masturberende man

De Nederlandse zangeres Famke Louise heeft een nieuw nummer uitgebracht dat voor heel wat controverse zorgt. “Misselijkmakend”, klinkt het onder meer in de reacties.

Famke Louise heeft afgelopen weekend een nieuwe single gelanceerd. In het nummer ‘Boss Bitch’ verwijst ze vermoedelijk naar haar stukgelopen relatie met de Nederlandse rapper Ronnie Flex.







De 20-jarige zangeres zingt onder meer “De koningin is back, mensen, jullie moeten knielen”, en “Dames pas op, elke man gaat vreemd”. Dat laatste impliceert wellicht dat het einde van haar relatie te maken had met overspel.

Respect gezakt

In de videoclip is een oude, masturberende man te zien. Heel wat mensen vinden die beelden aanstootgevend, zo geven ze aan in de comments. “Wie werd er nog meer een beetje misselijk van die oude man?”, en “Begon ik eindelijk respect voor je te krijgen, maar is wel gezakt na dit liedje”, klinkt het onder meer.