Peter Van de Veire eert Christophe Lambert met geboortekaartje zoon

Peter Van de Veire heeft nog eens eer betuigd aan zijn overleden ex-collega Christophe Lambert. Van de Veire werd op 30 mei vader van een zoon Lex. Het geboortekaartje dat voor het kind is gemaakt, verwijst ook naar Lambrecht.

Het zijn vrolijke tijden ten huize Peter Van de Veire. De 45-jarige presentator bij MNM is op 30 juni vader geworden van Lex, zijn vierde kind, maar staat tijdens die heuglijke gebeurtenis ook stil bij Christophe Lambrecht, die op 5 mei overleed. Het geboortekaartje van Lex is tegelijk een eerbetoon aan de ex-collega van Van de Veire. Dat vertelde hij op MNM, waar de Marathonradio van start is gegaan.

“Het leven is een gekke cirkel”







“Mijn dochter Jitse heeft die regenboog ontwikkeld”, klonk het op de radio. “We hadden alles klaar toen mijn radiocollega Christophe Lambrecht overleed. Zijn zoon Maurice had ook een regenboog getekend voor zijn papa, ik was daar zó door gepakt. Dat wij ook die regenboog hebben, moet iets symbolisch zijn, dat het leven een gekke cirkel is.”

Van de Veire werd door zijn collega’s thuis opgebeld, want normaal gezien moest hij mee in de studio in Leuven zitten. Daar zullen Brahim Attaeb, Dorianne Aussems en Sander Gillis aan een stuk radio maken om de blokkende studenten te steunen. Normaal zou Peter de plaats van Sander Gillis innemen, maar vroege komst van Lex bracht daar verandering in.