Man ontmoet vrouw via Tinder, maar dan ontdekt hij DIT over haar moeder

Een Amerikaanse jongeman geloofde onlangs zijn ogen niet toen hij verliefd werd op een vrouw die hij via Tinder leerde kennen. Haar moeder was voor hem immers geen onbekende…

De 21-jarige man vertelt op Reddit hoe hij enkele maanden geleden een vrouw leerde kennen in een café. Hij was daar met zijn vrienden, maar een blonde vrouw lonkte naar hem. Hoewel ze een stuk ouder dan hem leek, ging hij naar haar toe, praatte even met haar en vroeg haar nummer. Achteraf spraken ze met z’n tweetjes nog eens af en eindigde de avond samen in bed. Daar bleef het echter bij.

Hetzelfde huis







Enkele weken later ontmoette hij een 19-jarige vrouw die hij via Tinder had leren kennen. Toen ze hem mee naar – haar ouderlijk – huis vroeg, ontdekte hij dat het om hetzelfde huis ging als de vrouw van een tijdje geleden. “Mijn hart brak toen het meisje voor de deur stond en ‘hier woon ik’ zei. Het was hetzelfde huis als mijn goedkope onenightstand van voordien”, klinkt het op Reddit.

Gechoqueerd

De man gooide alles op tafel omdat een confrontatie onvermijdelijk was. “Ze schrok zich te pletter. Eerst geloofde ze me niet, maar toen ik de naam van haar moeder wist, besefte ze dat ik geen grapje maakte. Gelukkig kon ze het plaatsen en maakte ze er geen al te groot probleem van. We besloten om elkaar niet meer te zien, maar ik vond haar echt leuk. Jammer dat het zo moest eindigen”, vertelt hij.