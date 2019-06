Kunstenaar maakt portret da Vinci na met Italiaanse ingrediënten

Carl Warner, een Britse voedselkunstenaar, heeft een opmerkelijk werk gemaakt. Voor de restaurantketen Bella Italia creëerde hij een kopie van het zelfportret van Leonardo da Vinci en gebruikte daarvoor alleen maar ingrediënten uit de Italiaanse keuken. Het resultaat lijkt als twee druppels water op het origineel.

Een mooi gedresseerd bord kan op een kunstwerk lijken, maar sommige mensen maken ook ech kunst met ingrediënten. Carl Warner is zo iemand. Het recentste werk van de Londenaar is heel opmerkelijk, want in opdracht van de restaurantketen Bella Italia recreëerde hij het zelfportret van Leonardo da Vinci. De bekende Italiaanse wetenschapper, schilder en beeldhouwer overleed 500 jaar geleden.

Twintig uur achter de potten







Aangezien da Vinci heel graag kookte – hij pende heel wat bedenkingen over eten en tafeletiquette neer – vond Bella Italia het dan ook gepast om zijn beeltenis te laten namaken met alleen maar ingrediënten uit hun menu. Warner en zijn team werkten 20 uur aan het werk. Ze kookten zeven verschillende soorten pasta, gebruikten kipfilets voor stukken van het aangezicht en olijven voor zijn ogen. Het resultaat lijkt verbluffend hard op het origineel.