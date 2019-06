Wind zorgt voor wat koelte aan zee

Temperaturen tot 31 graden zorgen vandaag voor tropisch weer. Aan zee wordt het in de namiddag wat koeler. Lokaal kan er een onweer ontstaan, zo voorspelt het KMI. Deze namiddag blijft het zonnig met velden van hoge bewolking. Geleidelijk verschijnen er ook meer stapelwolken en tegen het einde van de namiddag kan er lokaal een bui ontstaan, eventueel met onweer. De maxima liggen tussen 25 graden in de Ardennen en 30 of lokaal 31 graden in Laag-België. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest en ruimt in het westen van het land naar west tot noordwest. Ook aan zee kan het kwik tot rond 28 of 29 graden klimmen, maar door die draaiende wind wordt het in de loop van de namiddag koeler.

Deze avond en nacht wordt het wisselend bewolkt met plaatselijke buien en kans op een onweer. Op het einde van de nacht kan het beginnen regenen in het uiterste westen van het land. De minima liggen tussen 14 en 17 graden. De wind wordt overal zwak, uit veranderlijke richting of vooral uit de westelijke sector.







Morgen trekt een regenzone van west naar oost over ons land. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden. Dinsdagnamiddag en woensdag krijgen we regen en buien. Vooral over de oostelijke helft van het land kan het ook onweren. Dinsdag kan het kwik stijgen tot rond 23 graden in het centrum. Daarna wordt het koeler.

