Vrouw zwaargewond bij brand in Blankenberge

In Blankenberge is een vrouw zwaargewond geraakt bij een brand in een appartement. Het vuur was snel geblust, maar de toestand van de vrouw is zeer ernstig. Op de vierde verdieping van een appartementsgebouw in de Wandelaar brak omstreeks 21.45 uur brand uit. De brandweer kwam ter plaatse en slaagde er snel in om het vuur te blussen. Het volledige gebouw werd wel ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een gebouw van het OCMW vlakbij. Bij het betreden van het appartement trof de brandweer een bewusteloze vrouw aan. Een uur na het uitbreken van de brand, waren de hulpdiensten nog bezig met de reanimatie van het slachtoffer. De schade aan het appartementsgebouw is al bij al beperkt, de brand bleef beperkt tot de ene flat en is vermoedelijk ontstaan in de slaapkamer. De precieze oorzaak moet nog worden onderzocht.

bron: Belga