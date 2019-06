Verkiezingen19 – De Croo zetelt nog even om te voorkomen dat Dewinter Vlaams Parlement voorzit

De 81-jarige Herman De Croo zal dan toch nog even in het Vlaams Parlement zetelen. In Het Nieuwsblad legt hij uit dat hij als tijdelijk parlementsvoorzitter wil voorkomen dat de parlementsleden de eed zouden moeten afleggen in handen van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter. Door na de installatievergadering ontslag te nemen vermijdt hij ook de uittredingsvergoeding van 570.000 euro waar hij recht op had. De Croo had eerder aangekondigd dat hij niet zou zetelen als hij dan toch als lijstduwer op de Oost-Vlaamse Open Vld-lijst verkozen raakte. Maar hij heeft een goede reden om toch te zetelen: “De traditie wil dat het parlementslid met de hoogste anciënniteit tijdelijk de honneurs waarneemt als voorzitter. Het zal u niet verbazen dat ik dat ben.” Het tweede parlementslid met de meeste jaren in het parlement op de teller is Filip Dewinter. “Om te vermijden dat de 123 andere Vlaams Parlementsleden de eed moeten afleggen in zijn handen, keer ik nog heel even terug”, zegt De Croo aan Het Nieuwsblad.

Herman De Croo zal tegen de tweede vergadering van het Vlaams Parlement zijn zitje overlaten aan eerste opvolgster Freya Saeys. Daarmee ziet hij ook meteen af van zijn riante uittredingsvergoeding. “De diensten van het Vlaams Parlement hebben me erop gewezen dat ik zo 570.000 euro laat schieten, een afscheidscadeau na 51 jaar in de verschillende parlementen. Dat is dan maar zo, heb ik hen geantwoord. Ik was toch niet van plan om dat bedrag op te nemen, dat had ik al eerder uitgemaakt.”

bron: Belga