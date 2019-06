VERKIEZINGEN EL SALVADOR – Nieuwe president van El Salvador treedt aan

De voormalige burgemeester van San Salvador, Nayib Bukele, is zaterdag aangetreden als president van El Salvador. Hij wil in het kleine Centraal-Amerikaans land een einde maken aan het geweld en de armoede. “Ons land is als een ziek kind, en wij moeten het allemaal verzorgen”, verklaarde de 37-jarige Bukele bij zijn inwijding in het parlement.

Door het aanhoudende geweld en armoede vluchten jaarlijks duizenden burgers naar de Verenigde Staten, vaak op illegale manier. Volgens officiële schattingen migreren dagelijks 200 Salvadoranen zonder papieren naar de VS.

Bukele beloofde om de relatie met de Amerikaanse president Donald Trump te verbeteren. Die liet op zijn beurt via Twitter weten dat de Verenigde Staten “klaar” zijn om te werken aan de “welvaart” van El Salvador.

Bukele profileerde zich als alternatief voor het huidige, corrupte systeem. De voorbije drie decennia verdeelden de twee traditionele partijen – het conservatieve en nationalistische ARENA en de socialistische voormalige guerrillabeweging FMLN – de macht.

