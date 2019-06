Roland Garros – Stephens kegelt Muguruza uit toernooi en speelt kwartfinale tegen Konta

Sloane Stephens (WTA 7) heeft zich zondag geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Amerikaanse klopte in de achtste finales de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 19) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 42 minuten. Het beste resultaat van Stephens is een finaleplek vorig jaar. De Roemeense Simona Halep was in de eindstrijd te sterk. Muguruza won Roland Garros in 2016. Vorig jaar botste ze in de halve finales op de latere winnares Halep.

In de kwartfinales wacht Johanna Konta (WTA 26). De Britse rekende in haar achtste finale af met de Kroatische Donna Vekic (WTA 24) in twee sets: 6-2 en 6-4. Konta overleefde bij haar vier vorige deelnames in Parijs nooit de eerste ronde. Ze is de eerste Britse tennisster sinds 1983 die de kwartfinales haalt op Roland Garros. Haar vorige landgenote die in de Franse hoofdstad de laatste acht haalde was 36 jaar geleden Jo Durie.

bron: Belga