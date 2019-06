Roland Garros – Kirsten Flipkens stoot door in dubbelspel naar kwartfinales

Kirsten Flipkens heeft zich zondag geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. In de achtste finales haalde Flipper het aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het vijftiende reekshoofd vormt, van de Oekraïense Nadiya Kichenok en de Amerikaanse Abigail Spears in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 7 minuten. Nu wachten de Amerikaanse Nicole Melichar en de Tsjechische Kveta Peschke, of de Sloveense Andreja Klepac en de Tsjechische Lucie Hradecka.

Eerder verloor Flipkens, nummer 64 van de wereld, in de eerste ronde van het enkelspel met 6-1 en 7-5 van de Puertoricaanse Monica Puig (WTA 59).

bron: Belga