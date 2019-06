Red Panthers verliezen kansloos van Duitsland

De Belgische hockeyvrouwen hebben vandaag hun tiende wedstrijd in de Hockey Pro League kansloos verloren. De Red Panthers (FIH 13) gingen in Antwerpen tegen Duitsland (FIH 5) de boot in met 0-4. De Panthers moesten snel achtervolgen, na twee doelpunten van Stapenhorst (3. en 10.). Toen Grote (40.) de 0-3 nette, op strafcorner, was het helemaal boeken toe voor de Belgen. Stapenhorst (58.) maakte de nederlaag in het slot nog wat erger.

Het team van bondscoach Niels Thijssen telt vijf zeges in de Pro League. België speelde ook al twee keer gelijk en verloor nu drie keer. De Panthers staan in de stand voorlopig vierde.







De Panthers spelen volgende zaterdag nog een keer in eigen huis, de derby tegen Nederland. Daarna wachten verplaatsingen naar Nederland (9 juni) en Duitsland (12 juni) om vervolgens af te sluiten met thuiswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland (16 juni), Australië (19 juni) en Argentinië (23 juni).

bron: Belga