Paus vraagt vergiffenis voor discriminatie van Roma

Paus Franciscus, die op bezoek is in Roemenië, heeft vandaag vergiffenis gevraagd aan de Romazigeuners voor “de discriminatie, de segregatie en de slechte behandeling” die de bevolkingsgroep “in de loop van de geschiedenis” heeft moeten ondergaan. “Ik vraag vergeving, in naam van de Kerk, aan de Heer en jullie voor de keren dat we jullie gediscrimineerd, mishandeld of scheef bekeken hebben”, zei de leider van katholieke kerk tijdens een toespraak in de stad Blaj. Franciscus is toe aan de laatste dag van zijn driedaags bezoek aan Roemenië. Vandaag ontmoette hij in Blaj, in het centrum, vertegenwoordigers van de Romagemeenschap. Tot de etnische minderheid behoren in Roemenië 1 à 2 miljoen mensen op een totaal van 20 miljoen inwoners. De zigeuners zijn vaak arm en gemarginaliseerd.

In zijn toespraak bekende de paus dat hij “een last meedraagt”. “Het is de last van discriminatie, segregatie en slechte behandeling ondergaan door uw gemeenschap”, luidde het. “De geschiedenis vertelt ons dat zelfs de christenen, zelfs de katholieken, niet vreemd zijn aan zoveel kwaad.”







De Roma tellen in heel Europa naar schatting 10 à 12 miljoen leden, ofwel 1,2 procent van de bevolking.

Bron: Belga