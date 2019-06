Neymar beschuldigd van verkrachting

De Braziliaanse voetballer Neymar wordt beschuldigd van verkrachting. Een vrouw, van wie de identiteit geheim wordt gehouden, heeft aangifte tegen hem gedaan. De Braziliaanse krant O Globo meldt dat na inzage in het politieverslag. De verkrachting zou op 15 mei zijn gebeurd in Parijs. De vrouw zegt dat Neymar zonder haar instemming en met geweld seks met haar heeft gehad. Ze heeft aangifte gedaan in Sao Paulo. De 27-jarige Neymar, vedette van Paris Saint-Germain, bereidt zich momenteel met het Braziliaanse elftal voor op de Copa America in eigen land.

.







Bron: Belga