Nadal stoot na simpele zege door naar kwartfinales

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Spanjaard klopte in de achtste finales de Argentijn Juan Londero (ATP 78) in drie sets: 6-2, 6-3 en 6-3. De partij nam 2 uur en 16 minuten in beslag. In de kwartfinales moet Nadal aan de bak tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 7) of de Fransman Benoit Paire (ATP 38).

De morgen 33-jarige Nadal mikt op een twaalfde titel aan de Porte d’Auteuil (na 2005-2008, 2010-2014, 2017 en 2018). In de zestiende finales maakte de Spanjaard een einde aan het toernooi van David Goffin (ATP 29) in vier sets: 6-1, 6-3, 4-6 en 6-3.







Bron: Belga