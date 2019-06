Lize Broekx grijpt nipt naast het brons

Lize Broekx is vandaag op de vierde plaats geëindigd in de A-finale van de K1 500m bij de vrouwen op de Wereldbekermanche kajak sprint in het Duitse Duisburg. In haar vierde WB-finale in negen dagen finishte Broekx na een trage start op de vierde plaats, op iets minder dan anderhalve seconde van het brons van de Française Manon Hostens. Het goud ging naar de Poolse Anna Pulawska. Deze namiddag start ze nog met Artuur Peters in de gemengde K2 500m en de K1 5.000m.

Lize Broekx was al aan haar vierde WB-finale in negen dagen toe. In Poznan pakte ze met haar teamgenote Hermien Peters zilver in de K2 500m en vierentwintig uur later brons in dat andere olympische nummer, de K1 500m. In Duisburg veroverde ze gisteren brons in de K2 500m.







Bron: Belga