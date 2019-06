Kinderen zetten spoorwissel om tussen België en Nederland

Een gevaarlijke situatie zaterdag tussen Sas van Gent in Nederland en de Belgische grens. Drie kinderen – twee van 12 en een van 13 – hebben er de wissel van een treinspoor omgezet. De politie kon erger voorkomen. De Politie Zeeuws-Vlaanderen kreeg zaterdag een melding binnen over de omgezette wissel, zo meldt de politie zelf op Facebook. De machinist van een passerende trein had naast het spoor drie fietsen zien staan.

Bij aankomst zag de politie drie mensen over het spoor lopen. Het bleek te gaan om drie kinderen. Ze gaven toe de wissel te hebben omgezet.

Volgens de politie had als gevolg van de omgezette wissel een trein die vanuit België kwam kunnen ontsporen. De trein die was gepasseerd, reed gelukkig de andere kant op.

De drie kinderen zijn doorverwezen naar HALT, de Nederlandse instantie die grensoverschrijdend gedrag van jongeren bestraft.

bron: Belga