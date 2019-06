Kind uit water gered in Blosodomein van Hofstade

Redders hebben zondag een kind uit het water moeten redden in het Blosodomein van Hofstade. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de hulpdiensten. Het acht jaar oude meisje was met haar ouders aan het zwemmen in de bewaakte zwemzone van het domein, maar rond 16.40 uur troffen redders haar bewegingsloos in het water aan. Ze werd naar het strand gebracht waar de redders haar begonnen te reanimeren terwijl een ziekenwagen en een MUG-team ter plaatse kwamen. Die namen de reanimatie over en brachten het meisje vervolgens over naar het ziekenhuis. Over haar exacte toestand zijn geen details bekend.

bron: Belga