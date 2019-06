Federer bereikt zonder setverlies kwartfinales

Roger Federer (ATP 3) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Zwitser klopte in de achtste finales de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 68) in drie sets: 6-2, 6-3 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 44 minuten. Federer verloor dit jaar op het Franse toernooi nog geen set. In de kwartfinales wacht Stefanos Tsitsipas (ATP 6) of Stan Wawrinka (ATP 28), winnaar in Parijs in 2015.

Federer won Roland Garros in 2009 en was vier keer runner-up (2006, 2007, 2008 en 2011). De voorbije drie jaar liet hij het gravelgrandslam aan zich voorbijgaan.







Bron: Belga