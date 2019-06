De Bruyne en Vertonghen in Champions League-selectie van het Jaar

Kevin De Bruyne (Manchester City) en Jan Vertonghen (Tottenham) hebben een plaats gekregen in de selectie van twintig spelers die het voorbije seizoen de Champions League kleur gaven. Bondscoach Roberto Martinez behoorde tot de kenners die de selectie samenstelden. Liverpool klopte gisteren Tottenham in de finale in Madrid met 2-0. Van de winnaar zijn Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, doelman Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson en Sadio Mané geselecteerd. Naast Vertonghen kregen bij de Spurs ook Moussa Sissoko en Lucas Moura een plek in de selectie.

Ajax legde dit seizoen een knap parcours af op het Kampioenenbal dat pas eindigde in de halve finales tegen Tottenham. De selectie telt vijf Ajacieden: Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Frenkie de Jong, David Neres en Dusan Tadic. De rest van de selectie bestaat uit keeper Marc-André ter Stegen, Lionel Messi (beiden FC Barcelona), Rode Duivel Kevin De Bruyne en zijn teammaat Raheem Sterling, Tanguy Ndombele (Olympique Lyon) en Cristiano Ronaldo (Juventus).







Experts van de Europese voetbalbond UEFA stelden de groep samen. Naast Martinez gold ook het oordeel van onder meer David Moyes, Raúl en Gareth Southgate.

bron: Belga