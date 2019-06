Chinese minister verdedigt bloedig neerslaan van Tiananmenprotest 30 jaar geleden

De Chinese minister van Defensie Wei Fenghe vindt dat zijn land in 1989 de juiste beslissing heeft genomen toen het protest op het Tiananmenplein in Peking op bloedige wijze de kop in werd gedrukt. Het tegenhouden van de “politieke onrust” was “correct” beleid, zo verklaarde de minister vandaag, vlak voor de dertigste verjaardag van de gewelddadige onderdrukking. Op 4 juni 1989 maakte het Chinese leger op bloedige wijze een einde aan een zeven weken durend protest op het Tiananmenplein – ook bekend als het Plein van de Hemelse Vrede – in het centrum van Peking. De actievoerders, voornamelijk studenten en arbeiders, eisten meer democratie en minder corruptie. De gewelddadige onderdrukking van het protest heeft aan honderden mensen het leven gekost. Een exact dodental is nooit bekendgemaakt.

Wei Fenghe stelde op een regionale veiligheidsconferentie in Singapore dat de Chinese regering toen wel degelijk correct heeft gehandeld. “De centrale regering heeft de beslissing genomen om een einde te maken aan de politie onrust, wat de juiste beslissing was”, zegt de minister van Defensie.







“De voorbije dertig jaar heeft China grote veranderingen ondergaan”, zo beargumenteert hij zijn visie. De regeringsbeslissing van dertig jaar geleden “is de reden waarom de stabiliteit in het land behouden kon blijven”.

De uitspraak van de minister is vooral opmerkelijk omdat het neerslaan van het protest door de Chinese overheid als een taboe wordt beschouwd. Naar aanleiding van de dertigste verjaardag van het geweld, heeft China de censuurmaatregelen op het internet verder opgevoerd.

Bron: Belga