Carapaz laat eindzege niet meer ontsnappen, Haga houdt Belgen in slottijdrit van winst

Richard Carapaz (Movistar) is de eindwinnaar van de Ronde van Italië. De Ecuadoraan liet zich in de 21e en laatste etappe, een individuele tijdrit van zeventien kilometer in Verona, niet meer verrassen. De Amerikaan Chad Haga zette in de tijdrit de scherpste chrono op de tabellen. Hij hield Victor Campenaerts en Thomas De Gendt van Lotto Soudal net achter zich. Haga legde de afstand af in 22:07. Campenaerts aasde op de zege, maar moest tevreden zijn met de tweede stek en een tijd van 22:11. De Gendt finishte als derde in 22:13.

Carapaz kwam niet in de problemen. De Italiaan Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) sluit de Giro af als tweede, voor de Sloveen Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma).







Carapaz volgt op de erelijst Chris Froome op. De Brit kwam dit jaar niet aan de start van de Giro. Carapaz is de eerste Ecuadoraanse eindwinnaar ooit van de Italiaanse rittenkoers.

Bron: Belga