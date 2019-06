Campenaerts zag nederlaag niet aankomen: “Gevoel was heel goed”

Europees tijdritkampioen en werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (Lotto Soudal) kon zijn status als topfavoriet niet waarmaken in de slottijdrit van de Ronde van Italië in Verona. “Ik had niet verwacht dat Chad Haga sneller zou zijn”, verklaarde hij vandaag. Na amper enkele minuten in de hot seat werd de voorlopig beste tijd van Campenaerts in Verona lang voor de komst van de klassementsrenners al gebroken door de Amerikaan Chad Haga (Team Sunweb), die vier seconden sneller bleek. “Neen, dit had ik niet verwacht. Ik had gedacht tot helemaal op het einde in de hot seat te zitten”, zei een eerlijke Campenaerts.

“De voorbereiding is perfect gelopen, ook van de ploeg uit is alles perfect gegaan. Ik had gisteren Adam Hansen in steun zodat ik zo zuinig mogelijk de tijdslimiet haalde. Ik reed vandaag, eerlijk, met een heel goed gevoel. Maar dat blijkt niet genoeg te zijn. Ik had niet verwacht dat Chad Haga er zou overkomen, alhoewel ik hem wel hoog had ingeschat. Want ik had hem al wel gespot in de grupetto, en wat doet een goede klimmer die ook een goede tijdrijder is daar? Ik wist dus wel dat hij met iets bezig was, maar ik had wel gedacht dat ik hem de baas zou kunnen.”







Hoe groot de teleurstelling is? “Groot, maar het is iets makkelijker te verwerken als je nog maar vijf minuten in de hot seat zit, dan als je er na drie uur wordt uitgereden, wat ik al vaker heb meegemaakt met Primoz Roglic in Romandië en San Marino. Maar ik denk dat ik mijzelf weinig te verwijten heb. Had ik sneller door de afdaling kunnen rijden? Zeker. Maar Chad Haga waarschijnlijk ook. Het zou trouwens heel saai zijn, mocht ik op iedere website drie sterren krijgen en dan ook gewoon de overwinning pakken. Ik had het liefst ook zo gewild, heel saai, maar het is eigenlijk veel leuker als er een underdog de tijdrit wint.”

Campenaerts richt nu zijn vizier op de Ronde van België en de Tour. “Nu een paar dagen uitrusten. Mijn volgende doel is de Ronde van België: op een lager niveau eens proberen een klassement te rijden.”

Bron: Belga