“Bestolen” Delfine Persoon rekent niet op rematch

“Ik ben zeker tot een rematch bereid”, verklaarde de Ierse Katie Taylor, nadat ze zaterdag in New York Delfine Persoon in een kamp om de WBC-, WBO-, WBA- en IBF-titels bij de lichtgewichten op punten verslagen had. Maar daar rekent Persoon niet op. “Voor mij mag het, maar ik denk niet dat ze dat risico zal lopen”, reageerde de 34-jarige West-Vlaamse zondag voor de camera van VRT-journalist Björn Soenens. “Ze zullen me geen kans meer geven. In haar kamp zullen ze redeneren dat ze me voorbij is, al gebeurde dat niet op de juiste manier, zeg maar bestolen. De bokssport zit maffieus in elkaar. Een klacht bij de WBC kunnen we overwegen, maar ik denk niet dat we daarvoor sterk genoeg in onze schoenen staan.”

Persoon verloor op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Volgens het gros van de waarnemers een onterechte beslissing. “We zullen de kamp thuis nog eens rustig bekijken en analyseren of we echt beroofd zijn. Pas daarna zal ik ook een beslissing over mijn toekomst nemen. Als ik doorga, is het weer helemaal herbeginnen en opbouwen. Boksen is mijn passie en ik heb er nog veel zin in, maar ik moet nog werken ook.”

“Ach, ik wist vooraf dat ik het voor het einde ging moeten afmaken en dat is niet gelukt. Ik heb te veel op karakter gebokst en te weinig met mijn hoofd. Ik heb de kans gehad. Meer dan eens zette ik haar in het donker, maar telkens greep ze me vast. Zet ik daar een stap achteruit, sla ik haar gewoon knock-out en was er nu geen discussie. Het had zo mooi kunnen zijn, dit is zo jammer.”

bron: Belga