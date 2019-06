Antwerp wint opnieuw van Brussels en grijpt finaleticket tegen Oostende

Antwerp heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs van de Euromillions Basket League. De Giants versloegen vandaag in de tweede partij van de halve finales Brussels in eigen zaal met 63-84, nadat ze ook al het eerste duel wonnen (80-68). In de finale, een heruitgave van die van vorig seizoen, wacht titelverdediger Oostende. Antwerp had de hele partij de overhand en kwam niet in de problemen. Dave Dudzinski en Victor Sanders waren de productiefste Antwerpenaren met vijftien punten. Aan de overzijde volstonden de elf punten van William Robeyns niet.

Oostende gaat voor een twintigste titel, de achtste op rij. Antwerp kan na de jaargang 1999-2000 een tweede keer kampioen worden. De Giants wonnen eerder dit seizoen al de Beker van België, na een zege in de finale tegen Oostende.







De finale wordt afgewerkt volgens een ‘best-of-5’. De eerste partij staat vrijdag op de planning.

bron: Belga