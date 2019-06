Andy Ruiz dient Anthony Joshua eerste nederlaag toe

De Amerikaan Andy Ruiz junior heeft zaterdag de Brit Anthony Joshua zijn eerste nederlaag in 23 wedstrijden toegediend. In de kamp om de wereldtitels bij de zwaargewichten bij de WBA-, IBF- en WBO-bonden haalde hij het in Madison Square Garden in het Amerikaanse New York met technisch knock-out in de zevende ronde. Andy Ruiz, die 33 zeges en 1 nederlaag achter zijn naam heeft staan, werd daarmee de eerste Mexicaanse wereldkampioen ooit bij de zwaargewichten. Die overwinning kwam er na een intense strijd, waarbij beide boksers meermaals tegen het canvas gingen. Toen Joshua in de zevende ronde opnieuw neerging, besloot de referee er een einde aan te maken.

Ruiz was de vervanger van de Amerikaan Jarrell Miller. Die zou eigenlijk tegen Joshua boksen, maar testte positief bij een dopingcontrole en moest zijn bokslicentie inleveren.

Het gevecht bij de zwaargewichten was het orgelpunt van de avond, eerder op zaterdag ging Delfine Persoon in MSG de ring in tegen de Ierse Katie Taylor, voor de kamp van haar leven. De 34-jarige West-Vlaamse verloor echter op punten. Twee kamprechters gaven Taylor met 96-94 licht het voordeel, de derde had een 95-95 draw gezien. Een controversiële beslissing, want Taylor werd in de tiende ronde door de bel gered. Persoon vreesde vooraf dat de Amerikaanse kamprechters niet helemaal objectief zouden zijn en lijkt gelijk gekregen te hebben. Ook het publiek, dat in Madison Square Garden aanvankelijk als één man achter Taylor stond, begreep het verdict niet. Zij hadden hun favoriete eigenlijk zien verliezen en dus was er naast gejuich, ook veel gejouw.

De 32-jarige Taylor is nu de onbetwistbare nummer een van de wereld bij de lichtgewichten (-61,235 kg). De titels bij de WBA, WBO en IBF had ze al in handen, die van de WBC neemt ze over van Persoon.

bron: Belga