Werkonderbreking bij Swissport Cargo duurt zeker nog tot woensdagochtend

De werkonderbreking bij Swissport Cargo, de afhandelaar van vrachtvliegtuigen op Brussels Airport, wordt in de nacht van dinsdag op woensdag verdergezet. Dat zegt Hans Elsen van vakbond ACV Puls dinsdagavond in naam van het vakbondsfront ACV Puls en BBTK-SETCa. Aanleiding voor de werkonderbreking, die dinsdag rond 16.00 uur startte, is dat het bedrijf geen maatregelen neemt voor de gezondheid van de werknemers, aldus de vakbonden. Bij renovatiewerken is asbest aangetroffen en het bedrijf zou niet de nodige maatregelen nemen, maar Swissport ontkent dat.

Daarnaast zijn er ook problemen met de kleedkamer en douches van het magazijn. Woensdag om 09.00 uur zitten de bonden samen met de directie, maar ze willen ook luchthavenuitbater Brussels Airport Company (BAC) mee aan tafel krijgen. “Als eigenaar van het gebouw kan alleen BAC een oplossing aanbieden, maar die schuift de zwarte piet door”, verklaart Elsen.

Woensdag om 08.00 uur is er een personeelsvergadering gepland.

Bron: Belga