Het treinverkeer is zaterdagavond kort na 19u hernomen op lijn 37 tussen Verviers en Welkenraedt, na een breuk van de bovenleiding in Dolhain. Dat meldt een woordvoerder van infrastructuurbeheerder Infrabel. Het treinverkeer was zaterdagnamiddag onderbroken geworden in beide richtingen. Lijn 37 verbindt Luik met Aken.

bron: Belga